ضمن حملة حفظ الأمانة.. المباشرة بتوزيع مساعدات عينية لعوائل الشهداء (صور)

2019/05/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر فريق حفظ الأمانة، الأربعاء، بتقديم مساعدات عينية لعوائل الشهداء.وقال موفدنا ان "فريق حفظ الأمانة بالتعاون مع مديرية الرعاية والشؤون الاجتماعية باشر بتوزيع كسوة وبعض المساعدات العينية والترفيهية و وجبة افطار"، مبينا ان "العمل لازال قائما لتقديم ما يليق بتلك العوائل الكريمة التي ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن العراق ومقدساته".

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