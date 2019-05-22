2019/05/22 | 12:30

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الإتفاق على شمول شهداء قاعدة سبايكر بكافة الحقوق والإمتيازات

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية اجتماعاً

مشتركاً مع لجنتي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين لمناقشة قانون

حقوق شهداء قاعدة سبايكر الجوية للخروج بتقرير مشترك بين اللجان

الثلاث من اجل التمهيد للقراءة الثانية للقانون .

رئيس لجنة الشهداء والضحايا النائب خلف عبد الصمد أشار إلى أنه تم

الإتفاق على جميع الفقرات أبرزها شمول شهداء قاعدة سبايكر بكافة

الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون رقم سبعة وخمسين لسنة الفين

وخمسة عشر فضلا عن استبدال اسم القانون بإسم الطيار العراقي الذي

انقذ الايزيديات فضلاً عن اضافة فقرة تتضمن تكريم الاشخاص الذين

أسهموا في ايواء منتسبي القاعدة الجوية وحمايتهم من داعش الارهابي

تكريماً مادياً ومعنوياً يليق بالمواقف الوطنية الانسانية التي

قدموها .

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