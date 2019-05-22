2019/05/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على المستشار العسكري لاحد قادة داعش المسؤول عن جمع السلاح في الانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :” بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم ، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على أحد الارهابيين المهمين في قضاء عنه بالانبار حيث عمل هذا الإرهابي مستشاراً عسكرياً لاحد […]

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