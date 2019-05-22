نائبة كردية تنفي التصريحات المنسوبة لها بشأن تهديد رئيس الوزراء بقطع حصة الاقليم من الموازنة

2019/05/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النائبة جوان احسان التصريحات المنسوبة لها بشأن تهديد رئيس الوزراء بقطع حصة الاقليم من الموازنة اذا لم تسلم كردستان النفط المصدر .وقالت احسان في بيان صحفي :” اني في الوقت الذي انفي فيه بشكل قاطع اي تصريح لي بشأن كلام رئيس الوزراء عن الاقليم وحصته من الموازنة ، […]

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