الخربيط :قاسم سليماني يتحكم في المحور الوطني

2019/05/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال النائب عن تحالف القوى الوطني عبد الله الخربيط إن قاسم سليماني يتحكم في المحور الوطني،مؤكداً أن تحالف القوى الوطنية يضم 40 نائبا.بينما بقي في تحالف المحور 12 نائبا فقط.وقال الخربيط لـ/SNG/،إن ” خروجنا من تحالف المحور لانه كان مرهون للارادة الايرانية وقاسم سليماني يتحكم في كل شيء” وأضاف ” هم خميس ...

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