الغضبان يصل البرلمان بعد استدعائه من قبل النفط والطاقة النيابية

2019/05/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاربعاء، الى مجلس النواب لحضور استضافته في لجنة النفط والطاقة البرلمانية.وقال مصدر نيابي لـ/SNG/،انه” وصول وزير النفط ثامر الغضبان، الى البرلمان لحضور جلسة استضافته في لجنة النفط والطاقة البرلمانية.واضاف أن جدول اعمال الاستضافة ، سيناقش موضوع التفاهمات الدولية الاخيرة التي قامت بها وزارة النفط، فضلا عن ...

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