ايران ترد على وساطة العراق مع امريكا

2019/05/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني ان وساطة عدد من الدول "لا تعني التفاوض مع اميركا".

وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الايراني، في بيان مقتضب ان "وساطة عدد من الدول لاتعني التفاوض مع امريكا".واضاف واعظي انه "لامعنى للتفاوض مع امريكا مادامت تمارس الضغط علينا".وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اكد، امس الثلاثاء، ان العراق يلعب دورا في محاولة حل الازمة بين طهران وواشنطن، فيما اوضح اننا لسنا في وساطة لكننا نحاول نزع فتيل الازمة والوصول الى التهدئة التي تعطي الفرصة للاطراف للوصول الى توافقات، والعراق صديق للجميع .انتهى

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