2019/05/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، اعترافات متهما قام بتشغيل شقيقه في ضريبة مرور الكاظمية دون اي صفة قانونية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بتشغيل شقيقه دون اي صفة قانونية وخلافا للقانون والتعليمات”، لافتا إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصديق اعترافات متهم بتشغيل شقيقه في مرور الكاظمية دون صفة قانونية وكالة خطوة برس.

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