ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية بأماكن متفرقة في بغداد

2019/05/22 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية بأماكن مختلفة في بغداد.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين، في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "ملاكات هيئة التفتيش التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة بابل وبمساندة قوة من شرطة واستخبارات النفط والشرطة الاتحادية نفط الطاقة تمكنت من ضبط كراج غير رسمي في منطقة الحرية وقيام الجهات الأمنية والتفتيشية بمصادرة كميات من المشتقات النفطية كانت مخزونة في حاويات غير نظامية مهيأة للتهريب".وأضاف ياسين انه "تم ضبط كراج آخر غير رسمي في مدينة الصدر وتمت مصادرة خزانات عدد 2 مملوءة بمنتوج نفطي فضلاً عن ضبط ثلاث صهاريج نوع دعالج لا تحمل أوراقاً ثبوتية ولا أي تخويل من وزارة النفط أو الشركات التابعة لها وجميع تلك المضبوطات كانت معدة لأجل تهريبها".وأوضح أن "عمليات المتابعة والمراقبة لحركة المنتجات النفطية وآلية وصولها للمواقع التوزيعية تقع على عاتق الملاكات التفتيشية المنتشرة في المحافظات كافة"، مؤكداً انها "أثبتت جدارتها ومهنيتها في متابعة كل ما من شأنه أني يعيق العملية التوزيعية أو إحداث أي خلل فيها، بالإضافة الى الإعتماد على المعلومات الإستخبارية التي ترد عن طريق إستخبارات شرطة الطاقة".واشار الى انه "تم تشكيل لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لضبط تلك المخالفات وإحالة المخالفين والمتورطين الى القضاء ".من جهته قال مدير هيئة التفتيش حسين علي شمخي أن "الهيئة بكافة ملاكاتها في فروع شركة التوزيع في المحافظات تواصل جهودها من خلال اللجان التفتيشية التي دأبت على التخطيط والمتابعة في أي مكان ترد عنه معلومات يشتبه بأنها نشاطات تهريب أو مخالفات".وبين ان "الهيئة تمكنت من مصادرة الكثير من الأوكار بحمولات متنوعة كالخزانات والصهاريج والتي كانت معدة للتهريب وذلك حرصاً منها على سلامة وصول المنتجات النفطية الى المواطنين بأمان وإنسيابية".انتهى

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