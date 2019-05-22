2019/05/22 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى منتخب العراق، تحت ٢٣ سنة بالكرة الطائرة أولى وحداته التدريبية في قاعة الشعب للألعاب الرياضية تحضيرآ للمشاركة في تصفيات آسيا المقامة في البحرين.وقال المنسق الأعلامي للأتحاد فاضل الحمداني في بيان وتلقته وكالة صدى , ان”منتخب العراق بكرة الطائرة اجرى الوحدات التدريبية في قاعة الشعب للألعاب الرياضية تحضيرآ للمشاركة في تصفيات اسيا التي ستتطلق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب العراق للطائرة يجري اولى وحداته التدريب تحضيرا لتصفيات اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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