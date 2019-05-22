المحمداوي: قرار تسوية عقد شركة اوفشور لا يعفي المتورطين بفضيحة اونا اويل

2019/05/22 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر عضو لجنة الطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي،الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة بشأن اتفاقية التسوية للعقد بين شركة ليتون اوفشور وشركة نفط البصرة ، لا يعفي المتورطين في فضيحة اونا اويل، مشيرا الى ان القرار يغفل جانب مكافحة الفساد والتلاعب بالأموال العامة .وقال المحمداوي في بيان […]

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