تسلا تتحرك بعد حريق سيارتين كهربائيتين

2019/05/22 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تسلا إنها ستحدث برمجيات بطاريات سياراتها بعد أن شبت النار في سيارتين كهربائيتين من طراز (إس)، مضيفة أن تحقيقات جارية في الحادثين.وذكرت الشركة في بيان “بينما نواصل تحقيقنا في السبب الجذري، فإننا بدافع الحذر الشديد نراجع إعدادات الشحن والتحكم الحراري في سيارات الطرازين (إس) و(إكس) من خلال تحديث للبرمجيات سيبدأ اليوم، للمساعدة في توفير

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