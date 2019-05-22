الغلاب تدعو وسائل الاعلام الى التعامل مع جميع الاحداث بحيادية تامة

2019/05/22 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب النائب سميعة الغلاب، اليوم الاربعاء، وسائل الاعلام الى التعامل مع جميع الاحداث بحيادية تامة.

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