تحقيق الكرخ تصدق اعترافات مجموعة إرهابية

2019/05/22 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب، الأربعاء، أقوال مجموعة ارهابية ضبط بحوزتهم كدس من الأسلحة والكواتم والمواد المتفجرة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الكرخ صدقت اقوال مجموعة إرهابية بعد القاء القبض عليهم وبحوزتهم كدس من الاسلحة والكواتم بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة امن واستقرار […]

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