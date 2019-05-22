توقعات الابراج ليوم الاربعاء

2019/05/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي_برس

#الحملمهنياً: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان.عاطفياً: مستجدات شيقة ورائعة تثير اهتمامك، وبانتظارك ارتياح واستقرار كبير في العلاقة وتطابق في الكثير من الأفكار.صحياً: عليك إعطاء مساحة من الوقت لنفسك وأخذ قسط من الراحة ، وقضاء بعض الوقت للاستمت...

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