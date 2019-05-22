تركيا تخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة بعد خطوة أميركية مماثلة

2019/05/22 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفادت الصحيفة الرسمية في تركيا أن أنقرة خفضت الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية تجاوبا مع خطوة أمريكية مماثلة بخفض الرسوم على واردات الصلب التركي إلى النصف.

وكانت الولايات المتتحدة زادت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومونيوم التركية إلى مثليها في آب الماضي في ظل خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في خطوة سرعت تراجع الليرة.



وردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والخمور والتبغ الأمريكية إلى مثليها أيضا.

وكتبت وزيرة التجارة روهصار بكجان على تويتر "قررنا خفض الرسوم على 22 منتجا أمريكيا بمقدار النصف".

كما أضافت "بموجب هذا القرار تُخفض الرسوم الجمركية على السلع سابقة الذكر الواردة من الولايات المتحدة من 521.2 مليون دولار إلى 260.6 مليون".

وكانت رويترز أوردت الثلاثاء أن تركيا ستخفض الرسوم الجمركية إلى النصف على واردات سيارات الركوب والخمور والتبغ ومستحضرات التجميل.

وكان قرار البيت الأبيض الأسبوع الماضي خفض الرسوم الجمركية إلى النصف تطورا إيجابيا نادرا بين أنقرة وواشنطن لكن الإدارة الأمريكية أنهت تفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا في خطوة قالت أنقرة إنها تتنافى مع أهداف التجارة.

وقالت بكجان إن تركيا ستواصل العمل لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 75 مليار دولار.

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