القانون يكشف عن “تنسيق رفيع” بين المالكي والعامري لتوحيد جناحي المحور

2019/05/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف ائتلاف دولة القانون, الاربعاء, بوجود عن وجود تحرك وتنسيق رفيع المستوى بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري لحلحلة الخلافات بين اطراف تحالف المحور, مؤكدا ان هذا التحرك يهدف الى وحدة القرار السياسي داخل تحالف البناء.وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلاف بين جناحي رئيس […]

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