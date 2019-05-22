2019/05/22 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة هواوي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة {هونر 20}، في لندن، خلال عرض ركز على تكنولوجيا الشركة الصينية، من دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع غوغل.وقال جورج تشاو، رئيس علامة هونر التجارية التابعة لهواوي، وهي علامة تركز على الشبان، إنه “سعيد حقا لرؤية الكثير جدا من الأصدقاء” خلال فعالية إطلاق الهواتف.وكشفت شركة هواوي عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتحدى المصاعب وتطلق هواتف مميزة هونر 20 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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