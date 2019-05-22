حركة الإصلاح تُدين اعتقال شاسوار عبدالواحد وتعتبره إساءة لسمعة الكرد

2019/05/22 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أدانت حركة الاصلاح والتنمية، اليوم الأربعاء، اعتقال القوات الأمنية لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورفاقه من ناشطي الحراك.

وقال الحركة في بيان تلقته

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