2019/05/22 | 13:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين ينظر بأقصى درجات السلبية إلى كل الإنذارات، بما فيها مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة أس-400 مع روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال بشأن رؤية الكرملين حول تصريحات أعلنتها قناة “سي إن بي سي” الأمريكية إن واشنطن أعطت أنقرة مهلة […]
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وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال بشأن رؤية الكرملين حول تصريحات أعلنتها قناة “سي إن بي سي” الأمريكية إن واشنطن أعطت أنقرة مهلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: مطالبة الولايات المتحدة تركيا بالتخلي عن صفقة “إس-400” أمر سلبي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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