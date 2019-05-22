الكرملين: مطالبة الولايات المتحدة تركيا بالتخلي عن صفقة “إس-400” أمر سلبي

2019/05/22 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين ينظر بأقصى درجات السلبية إلى كل الإنذارات، بما فيها مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة أس-400 مع روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال بشأن رؤية الكرملين حول تصريحات أعلنتها قناة “سي إن بي سي” الأمريكية إن واشنطن أعطت أنقرة مهلة […]

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