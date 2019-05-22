استطلاع: نصف الأميركيين يتوقعون حربا مع إيران

2019/05/22 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع لرويترز وإبسوس نشر أمس الثلاثاء أن نصف الأميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدخل حربا مع إيران “في غضون السنوات القليلة

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