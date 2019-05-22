“جيش الهَبْد الإلكتروني”.. أحدث أسلحة المقاومة الفلسطينية

2019/05/22 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حملة إلكترونية لمناصرة القضية الفلسطينية، وصفها خبراء إعلاميون بـ”الواعدة”، ينشط آلاف الشبان الفلسطينيين لـ”دحض” الرواية التي تنشرها ماكينة الإعلام الإسرائيلية عبر

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