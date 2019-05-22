2019/05/22 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الجبوري : يحذر من تدخل الاحزاب والشخصيات النيابية بالشأن الامني

22/05/2019 13:05:00 PM |

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واع/مكتب ديالى/م.ع

حذر عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري، الأربعاء، من تدخل الاحزاب والشخصيات النيابية بالشأن الامني واعادة مناطق في المحافظة للمربع الأول .

وذكر الجبوري لـ(وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) إن بعض الاحزاب والشخصيات النيابية أصبحت تتدخل بالشأن الأمني في مناطق معينة من محافظة ديالى أبرزها شروين شمال شرق بعقوبة وتفرض اراداتها.واشار أن مايحدث ممكن أن يخلق فتنة جديدة وإرباك في الاوضاع الامنية واعادتنا للمربع الأول بعد الإستقرار النسبي الذي نعيشه.





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