ماهي الأسباب التي تمنع إيران من التفاوض مع ترامب؟

2019/05/22 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته بعد ان اصطدم بوحدة الشعب الايراني.وقال الرئيس الايراني حسن روحاني، ان "البيت الابيض قد أعلن انه يتوجب على الشعب الايراني ان يخاف من هجومنا وبعد ساعتين وبضغط من البنتاغون يأتي الرئيس الاميركي ويعتذر ويقول انه لا يريد الهجوم ولا يريد الحرب".

ورد روحاني على تصريحات لترامب، نفى فيها مساعي ادارته للتفاوض مع إيران.

وأضاف، ان "طهران تلقت ثمانية عروض من واشنطن للتفاوض وانه اي روحاني رفض وساطات عرضها خمسة من قادة العالم للقاء ترامب في نيويورك، ومشددا، ان الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات وان خيار طهران هو مقاومة تهديدات ترامب وسياساته".

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ان "فعلت إيران شيء لن يكون امامنا خيار سوى انها ستواجه قوة هائلة لكن ليس لدينا ما يشير الى انها ستفعل بانه مستعدا لإجراء محادثات مع الايرانيين عندما يكونوا جاهزين".

وأكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، من خلال لقاء خاص مع قناة سي ان ان الأميركية، ان "طهران لن تتفاوض مع الرئيس ترامب والولايات المتحدة ما لم تلتزم واشنطن بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وقال ان الولايات المتحدة تلعب لعبة خطرة من خلال تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة".

من جانبه حذر ممثل إيران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، من محاولات اثارة الفتنة من خارج المنطقة، وقال في رسالة وجهها للأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان الحل الوحيد لمشاكل منطقة الخليج الفارسي هو الحوار بين دول المنطقة، وتحدث عن محاولة اوساط من خارج المنطقة تحقيق اجندات غير مشروعة عبر بث الاكاذيب.



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