2019/05/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني ، عن بحث ايجاد آلية مختلفة لتحصيل عوائد العملة الاجنبية من صادرات السلع للعراق .ونقل مصدر” عن حسيني اليوم الاربعاء قوله , بحسب تعميم للبنك المركزي الايراني تقرر أن يستفيد المصدرين للعراق من امكانيات البنوك الايرانية في هذا البلد، بغية الدفع بالدينار واستلام مايعادله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تبحث آلية لتحصيل العملة الاجنبية المحققة عبر الصادرات للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تبحث آلية لتحصيل العملة الاجنبية المحققة عبر الصادرات للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).