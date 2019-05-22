مدير زراعة كربلاء يتوقع وصول الانتاج الى مستوى غير مسبوق بالمحافظة

2019/05/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي وصول انتاج الحنطة هذا العام الى 56 الف طن مقارنة بالعام الماضي الذي كان فيه الانتاج 34 الف طن.وقال مصدر ان عملية التسويق تجري بانسيابية دون معوقات وان عمليات تسديد مستحقات الفلاحين تتم بسرعة كبيرة من خلال تزويد الفلاحين الذين ينهون عملية تسويق محصولهم بالصكوك خلال يومين او […]

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