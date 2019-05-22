للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. جماعة الحوثي تستهدف مطار نجران بطائرة مسيرة

2019/05/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن صباح اليوم الأربعاء تنفيذها هجوما ثانيا خلال 24 ساعة بطائرة مسيّرة على مطار نجران جنوبي السعودية، دون

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