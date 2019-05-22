وزير الكهرباء يوعز بإيقاف عمل شركة بيران لخصخصة الكهرباء في الفلوجة

2019/05/22 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن المجلس المحلي لقضاء الفلوجة، الاربعاء، أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب اوعز بإيقاف شركة بيران لخصخصة الكهرباء العاملة في مدينة الفلوجة.وقال الناطق باسم المجلس سلام عجمي الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب اوعز الى حكومة الانبار المحلية بايقاف شركة بيران لخصخصة الكهرباء وعدم التعامل معها باي شكل من الاشكال […]

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