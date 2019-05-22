2019/05/22 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر فريق حفظ الأمانة، الأربعاء، بتقديم مساعدات عينية لعوائل الشهداء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “فريق حفظ الأمانة بالتعاون مع مديرية الرعاية والشؤون الاجتماعية باشر بتوزيع كسوة وبعض المساعدات العينية والترفيهية و وجبة افطار”، مبينا ان “العمل لازال قائما لتقديم ما يليق بتلك العوائل الكريمة التي ضحت بالغالي والنفيس في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن حملة حفظ الأمانة..



المباشرة بتوزيع مساعدات عينية لعوائل الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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