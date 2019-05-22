القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد يؤكد للفياض أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة

2019/05/22 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة.وذكر بيان للسفارة الامريكية ببغداد ” ان جوي هود وممثلي من قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب التقوا بمستشار الأمن الوطني فالح الفياض ، حيث شدد هود على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء […]

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