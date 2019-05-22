واشنطن ترجح استخدام النظام للكيماوي شمال غرب سوريا

2019/05/22 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – في الوقت الذي صعدت فيه قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد من عملياتها العسكرية التي تستهدف آخر معقل للمعارضة شمال

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