البنتاغون: هدفنا ردع إيران وليس إشعال حرب

2019/05/22 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – في ظل احتدام التوتر وتصاعد المخاوف من نشوب حرب بين الولايات المتحد وإيران، أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان

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