2019/05/22 | 13:28

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ايران ترسل مدمرة وبارجتين وقطعا من اسطولها الحربي الـ 62 لمياه الخليج

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بغداد اليوم-بغداد

كشف سفير العراق لدى الكويت، علاء الهاشمي، الاربعاء 22 ايار 2019، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المرتقبة.

وقال الهاشمي لـ "رويترز" إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى استكمال زيا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، الاربعاء 22 أيار 2019، إلقاء القبض على مسافر عراقي صادرة بحقه مذكرة قبض في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.

وقالت الهياة في بيان، إن "عملية القبض جاءت بالاستناد إلى كتاب جهاز المخابرا

بغداد اليوم-بغداد

ثمن مركز العراق للتنمية القانونيّة، الأربعاء، 22 أيار، 2019، قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف المُحال إلى القضاء.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يُثمّن قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف المُحال

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