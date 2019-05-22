ايران تبحث آلية لتحصيل العملة الاجنبية المحققة عبر صادراتها للعراق

2019/05/22 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن امين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، الأربعاء، عن بحث ايجاد آلية مختلفة لتحصيل عوائد العملة الاجنبية من صادرات السلع للعراق.وقال حسيني في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بحسب تعميم للبنك المركزي الايراني تقرر أن يستفيد المصدرين للعراق من امكانيات البنوك الايرانية في هذا البلد، بغية الدفع بالدينار […]

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