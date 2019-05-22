2019/05/22 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت آليات الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي، الاربعاء، بحملة خدمية تضمنت كري الانهر وتنظيف المبازل في مدينة المشخاب جنوبي محافظة النجف الاشرف لدعم الموسوم الزراعي في المحافظة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد يوم على الاتفاق بين الحشد وحكومة النجف..



آليات الهندسة العسكرية تدخل المحافظة لكري الانهر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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