2019/05/22 | 13:32

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لوف يستبعد تير شتيجن من قائمة ألمانيا لتصفيات يورو 2020

أعلن "يواخيم لوف" المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمة اللاعبين الذين

يستعدون لخوض معسكر شهر يونيو المقبل لتصفيات يورو 2020. ويلعب المانشافت مباراتين خلال التجمع القادم أمام بيلاروسيا وإستونيا

يومي 8 و11 يونيو.وقرر "لوف" استبعاد "مارك أندريه تير شتيجن" حارس مرمى نادي برشلونة،

بعد غيابه عن مباريات فريق الأخيرة في الدوري بسبب إصابة في ركبته

اليمنى.وضمت القائمة كلاً من وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للمنتخب على

"تويتر":حراسة المرمى: لينو، نوير، تراب.الدفاع: جنتر، هلسنبرج، هيكتور، كيريهر، كلوسترمان، شولز، ستارك،

زوله، تاه.الوسط: جروتسكا، جوندوجان، هافريتس، كيميتش.الهجوم: براندت، دراكسلر، جنابري، رويس، ساني، فيرنر.

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