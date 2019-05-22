القبض على قيادي كبير في داعش بالانبار

2019/05/22 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة امنية القبض على قيادي كبير في عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم نصب له تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات الفوج ٢ لواء ٢٨ من القاء القبض على أحد الارهابيين المهمين في قضاء عنه بالانبار".وبين ان "عمل هذا الإرهابي مستشاراً عسكرياً لاحد قيادات داعش المدعو {أبو أنس السامرائي} كما كان المسؤول الأول عن جمع الأسلحة من المواطنين المنتسبين للقوات الأمنية في المناطق التي اغتصبت وفرض التوبة عليهم وترويعهم".وأشار الى ان الارهابي "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى

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