البيشمركة: الوضع الامني في مخمور يتطلب تحركاً عسكرياً عاجلاً

2019/05/22 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن معاون رئيس اركان البيشمركة اللواء قارمان كمال ،الاربعاء، عن تزايد اعداد تنظيم “ داعش” الاجرامي في مخمور، مؤكداً ان ” الوضع الامني يتطلب تحركا عسكريا عاجلا.وقال كمال في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الوضع في مخمور لم يستقر ونحذر من تزايد مكثف لتنظيم “ داعش” ويتطلب تحركاً عسكرياً عاجلاً لتأثيره على حياة السكان”.وأضاف، […]

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