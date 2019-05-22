معلومات جديدة عن اعتقال نجم الدين كريم في بيروت والدور الأمريكي

2019/05/22 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]كشف مصدر سياسي بارز في اقليم كردستان، ان اعتقال نجم الدين كريم المحافظ السابق لكركوك في مطار بيروت الدولي، له علاقة بعدد من الملفات لدى هيئة النزاهة في كركوك وبغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “اعتقال نجم الدين كريم له علاقة بعدد من ملفات الفساد لدى هيئة النزاهة في كركوك وبغداد وتم توجيه امر القاء القبض عليه للانتربول في وقت سابق من قبل بغداد “.واضاف، ان “تلك الملفات حول المياه والطرق والكهرباء والبترودولار وعدد من المشاريع الخدمية الاخرى التي تم تنفيذها عندما كان محافظا لكركوك”.واوضح المصدر المسؤول، ان “احدى التهم الموجهة ضد نجم الدين كريم كانت من قبل ذوي شخص كان يعمل في السابق في هيئة النزاهة بكركوك وتم اغتياله بعد عدة ايام من اثارة ملف الفساد قبل عدة سنوات ضد محافظ كركوك”.وقال ايضا، ان “هناك اشخاصا واطرافا تريد اطلاق سراح نجم الدين كريم واغلاق الملف عن طريق صفقات سياسية”.من جانبه قال مصدر مطلع في ادارة كركوك، ان “الامريكيين ايضا على علم باعتقال نجم الدين كريم ويدعمون موقف الحكومة الاتحادية”.وكان مكتب محافظ كركوك السابق، نفى أمس الأنباء التي نشرت عن اعتقاله نجم الدين كريم في مطار بيروت الدولي.وأكد مكتب محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والتي أشارت إلى إلقاء القبض على كريم، غير صحيحة”.

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