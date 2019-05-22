2019/05/22 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مارس 2019، أن شركته طوّرت نظام تشغيل لهواتفها الذكية خاصا بها في حال وجود أي مواجهات محتملة مع الولايات المتحدة، وأطلقت عليه اسم "هونغ منغ" HongMeng.

"هونغ منغ" نظام تشغيل خاص بهواوي بكفاءة تُضاهي IOS و Android وكُشف سابقا عن صورة له بصيغة PowerPoint، مصدرها جامعة في شانغهاي، حيث تنوي "هواوي" استخدامه بعد إعلان شركة ألفابيت المالكة لغوغل العالمية إيقاف التحديثات الجديدة من آندرويد على هواتف "هواوي" بعد 9 أغسطس المقبل.وبدأت "هواوي" العمل على تطوير نظامها منذ عام 2012، ويُتوقع أن تقوم بتثبيته في الهواتف المقرر طرحها قبل نهاية 2019 أو بداية 2020 على أقصى تقدير، وأعلنت الشركة أنها ستقدم حوافز للمطورين للبدء في إنشاء تطبيقات تتوافق مع نظام التشغيل الجديد.وقامت الشركة باختبار النظام على نطاق صغير، وحاز على اهتمام وتحفيز حكومي وجائزة أفضل ابتكار في عام 2018 من وزارة التعليم الصينية، ويقال إنه ملائم لأنظمة Linux وطُبّق بالفعل على بعض منتجات الشركة.يُذكر أن "هواوي" حققت إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 26.8 مليار دولار من بيع 59 مليون هاتف ذكي، إلا أن خطوة المقاطعة من الشركات الأمريكية ستظهر نتائجها السلبية خلال قوائم أعمالها بالربع الثاني من العام الحالي.

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