2019/05/22 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: 62 بالمئة من اخبار داعش الإرهابي كاذبة والنسبة المتبقية منها ليست ذات قيمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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