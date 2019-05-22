2019/05/22 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المستشار القانوني لاتحاد الكرة، نزار احمد، الأربعاء، أن محكمة “كاس” الدولية، رفضت ثلاثة طلبات من قبل المعترضين على اتحاد الكرة في القضية التي تقدم بها النجم الدولي السابق عدنان درجال.وقال احمد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “محكمة كاس رفضت طلبات المعترضين بأن تأمر الاتحاد بتزويد المحكمة والمعترضين بقيادة عدنان درجال”.واوضح أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة كاس ترفض ثلاثة طلبات للمعترضين على اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة كاس ترفض ثلاثة طلبات للمعترضين على اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).