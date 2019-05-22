2019/05/22 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبلغ "الفصائل المسلحة" بــ رسالة .. من يقدم على عمل يستفز امريكا يتحمل المسؤولية وحده ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبلغ "الفصائل المسلحة" بــ رسالة .. من يقدم على عمل يستفز امريكا يتحمل المسؤولية وحده ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).