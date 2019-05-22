2019/05/22 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستكمل مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإقامة أربع مباريات في بغداد والديوانية والنجف.وعلى ملعب بغداد، يستضيف أصحاب الأرض فريق نفط ميسان، فيما يحل أربيل ضيفاً على الديوانية المتوهج في المباراة التي يحتضنها ملعب الديوانية “الإدارة المحلية”.وتتجه جماهير الأنيق مساءً إلى ملعب الشعب الدولي، الذي سيستضيف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أربع مباريات في الدوري العراقي الممتاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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