الحلبوسي والعامري يناقشان أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد

2019/05/22 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ” ان الحلبوسي استقبل العامري والوفد المرافق له ، وبحثا ايضا ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز […]

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