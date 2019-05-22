نفط البصرة تعتزم رفع إنتاج حقل غرب القرنة/1

2019/05/22 | 13:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة نفط البصرة، الأربعاء، عن نيتها لرفع إنتاج حقل غرب القرنة/1.

وقالت الشركة، في بيان نقله إعلامها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل- فيس بوك، إنها تعتزم رفع إنتاجها من حقل غرب القرنة /1 خلال الأيام المقبلة بمعـدل يصل إلى 50 ألف برميل يومياً بملاكاتها الوطنية.

وسحبت شركة إكسون موبيل الأمريكية، مؤخرا، عدداً من عامليها من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو احترازي - رغم أعدادهم القليلة - ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بالعراق وزير النفط، يوم الأحد الماضي، إن الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق مستقرة أسوة ببقية مدن العراق، وأن الشركات النفطية العالمية تعمل بالحقول النفطية ولا سيما في المحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار.

ولفت الوزير، إلى أن الانسحاب بالنسبة للعراق غير مقبول أو مبرر لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية.

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