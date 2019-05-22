2019/05/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الايراني، في بيان مقتضب اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" وساطة عدد من الدول لا تعني التفاوض مع امريكا".واضاف واعظي انه" لا معنى للتفاوض مع امريكا مادامت تمارس الضغط علينا".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: وساطة عدد من الدول لا تعني التفاوض مع اميركا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: وساطة عدد من الدول لا تعني التفاوض مع اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).