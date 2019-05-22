القبض على ارهابيي في ديالى ادعى ذووه مقتله في صلاح الدين خلال عمليات التحرير

2019/05/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء، سعد معن، اليوم الاربعاء، تمكن مفارز استخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة من القبض على ارهابيي خطير في ناحية المنصورية مطلوب بقضايا ارهابية عدة".

وقال معن في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ذوي الارهابي كانوا يدعون مقتله خلال عمليات التحرير في محافظة صلاح الدين، وذلك بعد هروبه من السجن سنة 2015 وتخفى بأطراف القرى في إحدى الدور بعيدا عن أعين الاجهزة الامنية".واضاف المتحدث باسم الوزارة، ان" عملية القبض على المتهم نفذت استنادا لتعاون المواطنين في الاخبار عن المشتبه بهم".واشار الى انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته إلى الجهات المختصة".انتهى..م.ر

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