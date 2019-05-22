اعتقال المستشار العسكري لأحد قادة

2019/05/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القبض على المستشار العسكري لأحد قادة "داعش"، مشيرة الى أن المسؤول عن جمع السلاح للتنظيم في محافظة الانبار.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم نصب له تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات الفوج ٢ لواء ٢٨ من القاء القبض على أحد الارهابيين المهمين في قضاء عنه بالانبار".

واوضح أن "هذا الإرهابي عمل مستشاراً عسكرياً لاحد قيادات داعش المدعو أبو أنس السامرائي، كما كان المسؤول الأول عن جمع الأسلحة من المواطنين المنتسبين للقوات الأمنية في المناطق التي اغتصبت وفرض التوبة عليهم وترويعهم".

وأوضحت أنه "ايضا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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