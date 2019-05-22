صلاح الدين تطالب بتشكيل لجنة لتعويض متضرري الحرائق

2019/05/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو مجلس محافظة صلاح الدين سعدية العبيدي، الأربعاء، بتشكيل لجنة حكومية من وزارة الزراعة للوقوف على معرفة اسباب الحرائق في اراض وبساتين المحافظة وتعويض المتضررين.وقالت العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يجب تشكيل لجنة حكومية من وزارة الزراعة للوقوف على معرفة اسباب الحرائق التي ضربت مساحات زراعية كبيرة في المحافظة كبقية المدن العراقية […]

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